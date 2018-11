Na despedida de Renato, Santos vence após 5 jogos e complica Atlético-MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos voltou a vencer após cinco jogos no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (24), o time comandado por Cuca bateu o Atlético-MG por 3 a 2 na Vila Belmiro e encerrou a sequência negativa na competição. A partida marcou a despedida do volante Renato dos gramados aos 39 anos.

Em um jogo bastante movimentado, o Santos abriu caminho para a vitória com um gol logo no primeiro minuto, com Sánchez. O Atlético chegou a empatar, mas time da casa retomou a vantagem com gols de Felippe Cardoso e Gabigol. Ricardo Oliveira anotou os dois gols do Atlético.

O resultado na Vila Belmiro complicou o Atlético-MG na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Com 56 pontos, o time mineiro pode ser ultrapassado pelo Atlético-PR na sequência da rodada e cair para a sétima posição -fora da zona de classificação para a competição continental. O Santos, por sua vez, chegou a 50 pontos e assegurou participação na próxima edição da Sul-Americana com o triunfo.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (2 de dezembro) para a rodada de encerramento do Campeonato Brasileiro. O Santos visita o Sport na Ilha do Retiro, enquanto o Atlético-MG recebe o Botafogo no Independência.

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Felippe Cardoso (Rodrygo), Gabriel e Derlis González.

T.: Cuca.

ATLÉTICO-MG

Victor; Emerson (Patrick), Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Matheus Galdezani, Elias, Luan (Lucas Cândido) e Cazares; Yimmi Chará (Terans) e Ricardo Oliveira.

T.: Levir Culpi.

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi (ambos do RS)

Cartões amarelos: Dodô, Alison Diego Pituca e Gabriel (SAN); Cazares (CAM)

Cartão vermelho: Carlos Sánchez (SAN)

Gols: Sánchez (SAN), com um minuto do primeiro tempo, Ricardo Olivera (CAM), aos 16 minutos do primeiro tempo, Felippe Cardoso (SAN), aos 33 minutos do primeiro tempo, Gabriel (SAN), aos 36 minutos do primeiro tempo, e Ricardo Oliveira (CAM), aos sete minutos do segundo tempo.