Na despedida, Rodrigo Pastana elogia trabalho do presidente do Paraná Clube

Silvio Rauth Filho

Rodrigo Pastana foi demitido do cargo de executivo de futebol do Paraná Clube no último sábado (dia 15). Nessa segunda-feira (dia 17), uma carta de despedida dele para os funcionários do clube chegou a redes sociais e foi compartilhada por torcedores.

No texto, Pastana elogia o trabalho do presidente Leonardo de Oliveira, que contratou o executivo no início de 2017 e o demitiu no último sábado. “Quem na dificuldade tem dúvidas sobre o trabalho construído, não merece ficar ao lado do Léo. Este sim um cara ímpar, de caráter, honestidade e trabalhador. Espero que a minha saída sirva de alerta aqueles que torcem contra; e de motivação para quem trabalha por um PRC realmente forte e sustentável!”, escreveu.



Pastana também fez um agradecimento aos funcionários do clube. “Agradecer a todos vocês por terem participado do 'sonho' de renascimento do Paraná Clube. Tenho certeza que o objetivo foi cumprido da única forma possível (em detrimento ao resultado esportivo) e não me importo que isto tenha custado meu emprego. Nada vai apagar o que fizemos e estamos fazendo pelo PRC”, disse. “Parabéns e obrigado a todos por cada ação, por cada luta e por cada suor derramado. O Paraná Clube construiu a melhor história da minha carreira nestes 10 anos e com certeza levarei só alegrias daqui. Adorei estar na batalha com vocês e torço muito para que vençam a Guerra de reconstrução do PRC forte! Todos subimos juntos! Este era o lema em Dezembro de 2017; não se esqueçam desta força coletiva, pois funciona exatamente como nas 4 linhas! Individualmente; ninguém tem mais sucesso ou mais fracasso no Futebol. Ele é realmente coletivo e precisa da ajuda de todos para a vitória acontecer”, completou.