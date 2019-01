Na história dos Atletibas, grama sintética favorece o Coritiba

Silvio Rauth Filho

A grama sintética não virou um obstáculo a mais para o Coritiba nos Atletibas. Pelo contrário, o desempenho do Coxa contra o Athletico Paranaense nesse piso é melhor do que no grama natural da Arena da Baixada.

Nos sete clássicos disputados na grama sintética, inaugurada em fevereiro de 2016, o Coritiba venceu três e o Athletico, três. O outro jogo acabou empatado. Ou seja, equilíbrio total

Nos Atletibas com grama natural, na Arena da Baixada, de 1999 a 2016, o Athletico levou a melhor, com nove vitórias contra seis do Coxa. Também ocorerram nove empates nesses confrontos.

ATLETIBAS NA ARENA

Com grama natural

9 vitórias do Athletico

6 vitórias do Coritiba

9 empates

Com grama sintética

3 vitórias do Athletico

3 vitórias do Coritiba

1 empate

OS ATLETIBAS NA GRAMA SINTÉTICA

Paranaense 2019 — Athletico 1x2 Coritiba

Paranaense 2018 — Athletico 2x0 Coritiba

Brasileirão 2017 — Athletico 1x1 Coritiba

Paranaense 2017 — Athletico 0x3 Coritiba

Paranaense 2017 — Athletico 2x0 Coritiba

Paranaense 2016 — Athletico 3x0 Coritiba

Paranaense 2016 — Athletico 0x2 Coritiba

Nesse período, entre 2016 e 2019, um clássico com mando do Athletico foi realizado fora da Arena da Baixada. No Brasileirão de 2016, o Furacão venceu na Vila Capanema por 2 a 0. Na ocasião, o estádio atleticano estava ocupado para montagem de palco para o show de Andrea Bocelli.

Com a vitória da última quarta-feira, por 2 a 1, o Coritiba passa a ser o time que mais venceu o Athletico na grama sintética, empatado com o Grêmio, que também venceu três vezes. O Cruzeiro, o Atlético-MG e o Palmeiras já derrotaram o time rubro-negro duas vezes na grama sintética.