Na luta contra a degola, América-MG recebe o rebaixado Paraná

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O América-MG enfrenta o Paraná Clube neste sábado, às 17h, no estádio Independência, em um momento delicado no Campeonato Brasileiro. A equipe dirigida por Adilson Batista entrou na zona de rebaixamento na rodada passada e precisa de uma campanha de recuperação nas rodadas finais para evitar a queda.

Ocupando o 18º lugar, o América-MG não vence há nove rodadas -cinco empates e quatro derrotas- e despencou na tabela de classificação. Com 34 pontos, está dois atrás do Sport, que é o primeiro time fora da zona de descenso.

O adversário deste sábado pode representar um alívio para os americanos, pois o Paraná só somou 18 pontos e já está rebaixado. Mas não é isso o que pregam os jogadores.

"A gente vê algumas pessoas falando que é jogo tranquilo, jogo fácil. Acima de tudo temos que ter respeito. Lá tem jogadores de qualidade. Acho que até o fato deles já terem sido rebaixados pode deixar o time ainda mais solto, mais perigoso. Vamos acima de tudo respeitar o Paraná", afirmou o atacante Robinho, que deve ficar entre as opções na reserva.

Para voltar a vencer após dois meses de jejum, o América-MG preparou até promoções para atrair seu torcedor e vai distribuir cervejas gratuitamente antes da partida.

"Precisamos vencer de qualquer maneira. Estamos em um momento complicado do campeonato mas não podemos desanimar. Esse é aquele típico jogo que, independente do futebol apresentado nos 90 minutos, o mais importante é sair com a vitória", comentou o goleiro João Ricardo.

AMÉRICA-MG: João Ricardo; Norberto, Matheus Ferraz, Messias, Carlinhos; Leandro Donizete (Zé Ricardo), Juninho, Ruy (Gerson Magrão), Matheusinho; Luan, Rafael Moura. T.: Adilson Batista

PARANÁ: Richard; Wesley Dias, Jesiel, René Santos, Mansur; Leandro Vilela, Jhonny Lucas, Alex Santana, Juninho, Andrey, Rafael Grampola. T.: Dado Cavalcanti

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 17h deste sábado

Juiz: Wagner Reway (MT)