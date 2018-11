Na luta contra a degola, Fluminense desafia má fase diante do Ceará

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense enfrenta o Ceará nesta segunda-feira (19), às 20h, no Maracanã, no encerramento da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em má fase, o time carioca busca a recuperação no torneio para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.

Com 41 pontos, o Fluminense ocupa a 13ª colocação e está apenas quatro pontos acima da zona da degola. Para piorar, o time tricolor não vence há quatro rodadas e somou apenas um ponto nessa série.

O Fluminense não poderá contar nessa partida com o meio-campista Jadson, suspenso por ter sido expulso na derrota para o Palmeiras. Em seu lugar, Dodis será escalado. O lateral direito Gilberto, contundido, segue afastado.

O Ceará também não vive um bom momento. A equipe nordestina só ganhou um ponto nas últimas três rodadas e vem de uma derrota para o Bahia de virada, na Fonte Nova.

A situação do Ceará só não se complicou porque foi beneficiado por derrotas de Chapecoense e Vitória. Com isso, a equipe se manterá fora da zona da degola faltando três rodadas. Um empate no Rio ainda levará o time ao 14º lugar.

FLUMINENSE

Julio César; Igor Julião, Gum, Digão, Ayrton Lucas; Richard, Dodi, Sornoza; Cabezas, Everaldo, Luciano. T.: Marcelo Oliveira

CEARÁ

Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves (Valdo), Luiz Otávio, Felipe Jonatan (João Lucas); Edinho, Richardson, Ricardinho; Leandro Carvalho, Calyson, Arthur. T.: Lisca

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 20h desta segunda-feira

Juiz: Anderson Daronco (RS)