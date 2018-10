Na luta contra degola, Vasco pega os reservas do Cruzeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco enfrenta o Cruzeiro neste domingo (14), às 16h, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O time carioca tem como principal missão a luta contra o rebaixamento para a Série B.

O time dirigido por Alberto Valentim não perde há cinco rodadas, mas os resultados desse período não ajudaram. Foram apenas sete pontos ganhos em 15 disputados, o que deixou o Vasco na 15ª colocação ao começo da 29ª rodada.

Com 31 pontos, o Vasco tem apenas um de sobra para a zona de rebaixamento. Por isso, apenas um triunfo garante os cruzmaltinos fora da zona da degola ao fim da rodada.

Para essa partida, o Vasco não poderá contar com o volante Willian Maranhão, suspenso. Outro desfalque é o goleiro Martín Silva, que está com a seleção uruguaia.

Em compensação, Valentim poderá contar com o retorno do zagueiro Leandro Castán, que estava suspenso e não atuou no empate com o Paraná. Os meio-campistas Raul e Desábato estão recuperados de contusão e podem reaparecer.

Outro fator de motivação para o Vasco é a preocupação do adversário com a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, o Cruzeiro fará a segunda partida da final contra o Corinthians -ganhou a primeira por 1 a 0. Por isso, entrará em campo, em São Januário, com uma formação reserva.

A novidade do time titular é a presença do centroavante Fred, recuperado de uma cirurgia no joelho. O Cruzeiro começou a rodada na nona colocação. Nas últimas seis partidas pelo Brasileiro, a equipe de Mano Menezes só venceu uma.

VASCO

Fernando Miguel; Yago Pikachu, Luiz Gustavo, Leandro Castán, Ramon; Andrey, Bruno Cosendey (Desábato), Raul, Fabrício; Andrés Ríos, Maxi López. T.: Alberto Valentim

CRUZEIRO

Rafael, Ezequiel, Manoel, Murilo e Patrick Brey (Marcelo Hermes); Lucas Romero, Bruno Silva, Mancuello e David; Rafael Sobis e Fred. T.: Mano Menezes

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Marcelo Aparecido de Souza (SP)