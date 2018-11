Na luta pelo G-4, Grêmio visita o Vitória em desespero

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio enfrenta o Vitória neste domingo, às 17h, no Barradão, de olho nas vagas diretas à fase de grupo da Libertadores. O time gaúcho luta contra o arquirrival Inter e o São Paulo para ficar entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro.

No momento, o Grêmio é o quarto melhor, com os mesmos 62 pontos do São Paulo -os gaúchos têm melhor saldo de gols. O Inter está três pontos à frente da dupla tricolor, mas vem patinando nas últimas rodadas.

Vindo de uma derrota para o Flamengo, o Grêmio joga pela recuperação em meio às discussões para a permanência do técnico Renato Gaúcho para a temporada 2019. Mas independentemente do veredicto, o time depende de um triunfo em Salvador para seguir dependendo apenas de si para ficar no G-4.

Para essa partida, o Grêmio terá a volta do zagueiro Kannemann, que passou a última semana defendendo a seleção argentina. Luan, contundido, continua como desfalque.

Já o Vitória vive uma situação oposta. A equipe baiana não vence há seis rodadas e depende de um milagre para se salvar do rebaixamento. Se empatar, a queda para a Série B já é praticamente certa.

O técnico João Burse terá a volta do lateral direito Jefferson para tentar a recuperação depois de levar 3 a 0 do Cruzeiro, no Mineirão, na rodada passada.

VITÓRIA

João Gabriel; Jefferson, Aderllan, Lucas Ribeiro, Benítez; Willian Farias, Fillipe Soutto, Rhayner, Yago; Erick, Léo Ceará. T.: João Burse

GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann, Cortez; Michel (Cícero), Maicon, Ramiro (Alisson), Jean Pyerre; Jael (André), Everton. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Barradão, em Salvador (BA)

Horário: 17h deste domingo

Juiz: Raphael Claus (SP)