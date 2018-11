Na primeira pesquisa do 2º turno, Bolsonaro tem 48% contra 41% de Haddad

Redação Bem Paraná

Pesquisa do instituto Big Data divulgada hoje pela revista Veja aponta que o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, tem 48% das intenções de voto contra 41% do candidato do PT, Fernando Haddad. O levantamento é o primeiro divulgado desde o primeiro turno da disputa.

Quando considerados somente os votos válidos, Bolsonaro aparece com 54% e Haddad com 46%.

A margem de erro da pesquisa é de 2,67 pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento ouviu 2.036 pessoas entre os dias 8 e 10 e foi registrado no TSE sob o número: BR-09687/2018.