Na reta final, 'Segundo Sol' bate recorde de audiência em SP e no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O capítulo desta segunda-feira (29) da novela "Segundo Sol" bateu recorde de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro. O episódio em questão mostrou a fuga de Laureta (Adriana Esteves), que se esconde na casa da mãe Dulce (Renata Sorrah), que coloca fogo no dinheiro da filha e de Remy (Vladimir Brichta).

Na Grande São Paulo, foram 41 pontos de audiência com 59% de participação (segundo o Kantar Ibope, 1 ponto equivale a 70.559 domicílios). Esse número é 8 pontos acima da média de audiência da novela.

Já na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a novela registrou 46 pontos com 66% de participação (1 ponto equivale a 44.047 domicílios). O recorde é 10 pontos maior que a média de audiência.

O capítulo foi exibido logo após o Jornal Nacional, que televisionou uma entrevista com o presidente Jair Bolsonaro (PSL). O programa também registrou seu recorde de audiência do ano na Região Metropolitana do Rio, computando 39 pontos de audiência, 7 ponto acima da média de audiência.

No capítulo desta terça (30) Beto (Emílio Dantas) finalmente encontrará Remy, que tentará convencer Karola a fugir com ele. Além disso, Maura propõe viver com Selma e Ionan formando um "trisal".