Na roça, Perlla e Rafael Ilha disputam permanência em A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Perlla e Rafael Ilha vão disputar a preferência do público para permanecerem em A Fazenda (Record) nesta semana. Os dois, que já estavam na roça, perderam a prova do Fazendeiro para Luane Dias, que conseguiu, com a vitória, se livrar da berlinda na noite desta terça (16).

Perlla chegou a sair na frente durante a disputa, que consistiu na montagem de uma maquete da sede do reality. A cantora, no entanto, acabou cedendo a vitória a amiga ao dar para ela uma peça que já tinha. Na justificativa, ela disse que as duas começaram juntas no programa e agora era a oportunidade de Luane.

A formação da nova roça acontece após uma sequência de desentendimentos dentro da sede. Em uma das discussões, Nadja Pessoa chegou a insinuar que o lutador Felipe Sertanejo já bateu na mulher. Outra briga envolveu Rafael Ilha, Luane Dias e Gabi Prado durante a votação de segunda (15).

No meio da discussão, Rafael foi acusado de não respeitar as mulheres da casa. "Ele articula contra as mulheres. Ele é tão péssimo que ele precisa diminuir as mulheres. Ele não tem potencial para bater de frente com homens", disse Luane, que acabou votando em Ilha.

Essa é a quarta roça do reality A Fazenda, que será definida na próxima quinta (18). Na última semana, a eliminada foi a jornalista Ana Paula Renault, após disputar a preferência do público com Nadja Pessoa.