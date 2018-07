Na Rua do Sol, ONG ajuda a iluminar o futuro de jovens

Rodolfo Luis Kowalski

Considerado o terceiro bairro mais violento de Curitiba, o Sítio Cercado tem contado com o apoio do terceiro setor para garantir ao menos a esperança de um futuro promissor aos jovens que crescem na comunidade. E na Rua do Sol (nº 267) fica uma das organizações não-governamentais (ONGs) empenhadas em mudar esse cenário: é a CriarUm, fundada em 2014 com a missão de promover perspectiva de futuro pessoal e profissional para adolescentes em situação de vulnerablidade social e econômica.

Atualmente, a instituição atende 40 adolescentes com idade entre 12 e 18 anos. Vinte deles participam das aulas no período da manhã, com aulas de espanhol, música, fotografia, gestão de carreira e emocional, marketing e mídias sociais. No período da tarde, são outros 20 jovens que fazem parte do curso profissionalizante de design.

Para participar do projeto, contudo, os adolescentes devem cumprir alguns requisitos, como estar estudando e comprovar a baixa renda. “Se for colocar na ponta do lápis tudo o que a CriarUm oferece gratuitamente, se fossemos cobrar seria algo muito caro. E pelo padrão de renda per capita do bairro, os índices de violência, nosso papel é muito importante, porque estamos conversando diretamente com quem precisa”, aponta Tatiane Barbosa, uma das responsáveis pelo projeto.

Mais até do que a capacitação profissional, contudo,, a CriarUm tem papel fundamental na formação social de seus alunos, trabalhando na relação deles com sua família e a sociedade e os ouvindo para entender quais são suas necessidades dentro e fora da estrutura da ONG, propiciando um atendimento personalizado.

“Temos adolescentes que dizem que dormiam muito, quase não conversavam com os familiares. Hoje, porque estudam na CriarUm, com aulas de gestão emocional e trabalho intenso no relacionamento dele com ele mesmo, conseguiram melhorar isso e começaram a ver também o que eles podem fazer, começam a pensar no futuro deles”, conta Tatiane.

“É muito legal saber que por conta desse processo que eles estão passando, começam a ver que têm futuro, que podem sonhar, podem empreender, complementar a renda da família e ser uma pessoa melhor. Trabalhamos muito essa questão de empoderamento”, complementa.

Agência-escola ajudará na inserção no mercado de trabalho

Os alunos da CriarUm em breve contarão com um importante apoio na busca pelo primeiro emprego na área de comunicação. É que neste ano a ONG lançou uma agência-escola que em breve deve começar a contratar os jovens formados pela própria instituição para que tenham um primeiro emprego dentroi do próprio projeto.

“Tudo giraria aqui dentro, com eles sendo contratados como menores aprendizes. Ainda não tem nenhum adoelscente trabalhando, precisamos de algumas coisas acontecerem, mas a agência em si já consegue pegar alguns trabalhos de comunicação e atende o público externo com o que desenvolvemos. A Semana Cultural é um cliente nosso, o Bar Boulevard, a Marcha para Jesus fizemos toda a parte de comunicação física e online, e também temos empresários de Curitiba cujas páginas públicas de Facebook nós cuidamos”, relata Tatiane.

SERVIÇO

CriarUm

O que é: uma ONG que visa capacitar e empregar adolescentes em vulnerabilidade social, promovendo alternativas para diminuição da criminalidade, ensinando valores e princípios, e gerando perspectiva de futuro profissional e pessoal.

Como funciona: Oferece aulas nos períodos da manhã e da tarde, com oficinas de fotografia, edição de vídeo, design, marketing e redes sociais. Cada oficina tem 4 meses de duração, em média, com o processo de capacitação e inserção no mercado de trabalho durando de 1 a 2 anos, conforme o desempenho dos alunos.

Como ajudar: Aceita doações financeiras de pessoa física e/ou jurídica ou mesmo doações de todo tipo de item – o que eles não utilizam, repassam para outras ONGs do Sítio Cercado. Além disso, também conta com projeto de voluntariado. Não precisa ser formado na área de comunicação. Para mais informações, entre em contato com a ONG.

Site: http://criarum.org.br/

Telefone: (41) 3010-9299