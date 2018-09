Na TV, Arruda exibe vídeo com Ratinho Jr pedindo voto para Beto Richa

Redação Bem Paraná

O candidato do MDB ao governo do Estado, deputado federal João Arruda, exibiu hoje em seu programa eleitoral, trecho de um vídeo da campanha de 2014 em que o candidato do PSD, deputado estadual Ratinho Júnior, aparece declarando apoio ao então governador e candidato à reeleição, Beto Richa (PSDB) preso na operação "Rádio Patrulha", do Gaeco, que investiga suspeita de fraudes em obras de estradas rurais.

No programa, a campanha do emedebista afirma que o "governo Beto Richa sujou o nome do Paraná", levando o Estado às manchetes da imprensa nacional por causa de escândalos de corrupção, que "levaram para a cadeia o próprio Richa e muita gente de seu governo".

"Quem você prefere para ser o próximo governador do Estado?", questiona a locução, para em seguida mostrar o vídeo no qual Ratinho Jr diz: "eu conheço o potencial de cada um de vocês. E é por isso governador Beto Richa que eu estou junto com você nessa campanha".

O locutor então segue: "Ratinho Júnior, secretário e aliado de Richa, que é investigado na Lava Jato e preso pela Justiça, ou alguém que sempre esteve do outro lado".

Assista abaixo:

Nosso 6º programa de TV está no ar! O governo do Beto Richa sujou o nome do Paraná com escândalos de corrupção. E agora? Você prefere que o estado continue sendo governado por alguém que seja aliado dessa mesma turma? Ou prefere alguém que seja atuante na luta contra a corrupção ?

