Na TV, Ciro diz que não critica Lula porque ex-presidente está na cadeia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, disse, em entrevista ao Jornal da Globo, na madrugada desta terça (18), que não critica o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) porque ele "está na cadeia" e seria "um covarde".

Disputando o eleitorado de Lula com o candidato do PT, Fernando Haddad, Ciro tem evitado tecer críticas ao ex-presidente —ao contrário, elogia feitos do petista e tem produzido vídeos lembrando o que fez como ministro de Lula, como o projeto de transposição do rio São Francisco, ainda não concluído.

Questionado sobre por que tem atacado o PT e Haddad na campanha, mas preservado Lula, Ciro afirmou que "o PT e o Haddad estão soltos e podem reagir".

"O Lula está na cadeia, eu me sinto um covarde [atacando]. Eu gostaria muito que o Lula estivesse solto para a gente estabelecer um debate", disse.

Ciro afirmou ainda que tem "razões genuínas" para acreditar que Lula não sabia de nada sobre o esquema do Mensalão.

"No Mensalão, eu estava lá. Ele, de fato, não sabia. No Petrolão, não dá. Porque não é que ele sabia que as pessoas estavam roubando, mas ele sabia que as pessoas estavam procurando essas indicações para roubar", afirmou.