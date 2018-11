Na TV, PT critica projeto de Bolsonaro de ensino a distância

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No seu horário eleitoral, a campanha de Fernando Haddad (PT) atacou uma proposta defendida por Jair Bolsonaro (PSL) para a educação. O capitão reformado, que lidera as pesquisas de intenção de voto, propôs ensino a distância para "combater marxismo" e "baratear custos".

A proposta foi criticada na propaganda petista desta terça-feira (16). "Não haverá mais uniforme, calçado e merenda para o seu filho. Não haverá contato direto com professora ou professor", diz a peça petista, que teve depoimento do ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro.

O programa do PT cobrou Bolsonaro por não ir aos debates no segundo turno.

No horário eleitoral desta tarde, às 13h, a candidatura do PSL repetiu o programa exibido na segunda-feira (15). No bloco que será exibido à noite, Bolsonaro irá exibir discurso de Cid Gomes (PDT-CE) criticando o PT.