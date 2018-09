Na TV, PT narra carta de Lula e diz que a esperança renasceu, é Haddad presidente

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No programa eleitoral do PT que vai ao ar na noite desta quinta (13), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará oficialmente o posto de candidato a presidente para Fernando Haddad. O vídeo apresenta o novo jingle da campanha petista, com o ex-prefeito de São Paulo como protagonista.

“Não adianta tentar me calar. Eu falarei pela voz de milhões. Não deixarei sozinha minha gente. A esperança renasceu, é Haddad presidente”, diz a música. “A injustiça não vai parar o sonho. A nossa estrela brilha em cada olhar. Lula mostrou o caminho da verdade. É Haddad para fazer aquele Brasil voltar.”

O filme mostra trecho do discurso de Haddad no ato em frente à sede da Polícia Federal, em Curitiba, na segunda (11). “Nós recebemos uma missão do presidente. Não hora de voltar para casa de cabeça baixa. É hora de sair para a rua de cabeça erguida e ganhar essa eleição. Viva a democracia.”

No início do vídeo, um ator narra a carta de Lula lida durante ato em que o ex-presidente deu seu recado mais explícito ao afilhado político, pedindo diretamente votos para ele.

“Se querem calar nossa voz e derrotar nosso projeto para o país, estão muito enganados. Nós continuamos vivos, no coração e na memória do povo. E o nosso nome agora é Haddad”, diz o narrador.

“Por isso, quero pedir, de coração, a todos que votariam em mim, que votem no companheiro Fernando Haddad para Presidente da República. Nós já somos milhões de Lulas e, de hoje em diante, Fernando Haddad será Lula para milhões de brasileiros.”

No filme, o partido mantém amarrado à campanha presidencial o mote “Lula livre”, em defesa da liberdade do petista.