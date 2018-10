Na véspera de feriado Curitiba tem tarde fria; sensação térmica é de 12ºC

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde de quinta-feira (11), véspera de feriado de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das Crianças, tem céu encoberto e temperatura baixa em Curitiba. Às 14h20, a marca na Capital era de 13,5ºC, mas com sensação térmica de apenas 12ºC. Chuviscos isolados são registrados desde a manhã e assim deve ocorrer até a noite.

Na sexta-feira (12) o sol deve aaprecer entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas seguem amenas. A partir de sábado (13), as chvuas dvem retornar em boa parte do Paraná e durar até a próxima semana.