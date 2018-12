Na virada do ano de 2018 para 2019, a nova onda é ser multicolorida

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Daqui a seis dias estaremos em 2019. E entra ano, sai ano, os desejos de que o novo ano seja melhor do que este que está terminando é comum a todos, até para aqueles que tiveram um ano bom. Uma das tradições é escolher a cor da roupa e sempre usar uma peça nova, nem que seja apenas uma peça íntima.

Porém, para já há alguns anos, a moda é brincar com as cores e, assim garantir um ano com um pouquinho de cada coisa. Mas é importante saber que tudo depende aquilo que se deseja depende de fé determinação.

Cada cor tem seu simbolismo e transmite seus objetivos para o ano que se aproxima. Mas para garantir que tudo dá certo, há quem não deixe de lado as simpatias de ano novo.

Simpatias de Ano Novo: A melhor cor de roupa

Não é só no Brasil que se acredita que a cor usada na passagem do ano influencia todo o próximo ano. Esta é uma superstição que se verifica em todo o mundo e cada vez ganha mais seguidores.

Se o ano que se inicia traz um recomeço, nada melhor do que apostar em roupa nova para a virada do ano. Mas se você não puder gastar dinheiro em um novo figurino, utilizar roupa íntima nova já é uma boa ajuda.

Devido à influência da cultura e religião africana, no Brasil a cor mais utilizada na passagem do ano é o branco já que todos acreditam que esta cor atrai boas vibrações. Mas é também muito comum a utilização da cor rosa, principalmente pelas mulheres solteiras que querem encontrar um amor.

As cores e seu significado