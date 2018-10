Na volta de Cristiano Ronaldo a Manchester, Dybala decide em vitória da Juventus

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os holofotes estavam todos sobre Cristiano Ronaldo em seu retorno ao estádio Old Trafford, casa de sua ex-equipe, o Manchester United (ING). Mas quem brilhou mesmo nesta terça-feira (23) foi o argentino Paulo Dybala, autor do gol que deu a vitória por 1 a 0 à Juventus (ITA), pela terceira rodada da Champions League.

Ronaldo teve participação importante no gol dos italianos. O português recebeu passe em profundidade no lado direito do campo e cruzou forte para o meio da área. Cuadrado dividiu com o zagueiro Smalling e a bola sobrou limpa para Dybala, que só teve o trabalho de tirar de De Gea para marcar.

O argentino chega a quatro gols em dois jogos nesta edição da Champions League. Na rodada anterior, anotou os três da vitória sobre o Young Boys (SUI).

A Juventus lidera o Grupo H do torneio com 9 pontos em três partidas, seguida pelo Manchester United (ING), que tem 4. Valencia (ESP), com 2, e o lanterna Young Boys, com 1, fecham o grupo.

Outro destaque desta terça-feira de Champions foi a vitória do Real Madrid (ESP), que encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer na temporada.

Os espanhóis derrotaram, em casa, o Viktoria Plzen (TCH), por 2 a 1. Benzema e Marcelo marcaram para o Real, e Hrosovsky descontou para os tchecos. Com o gol, o atacante francês chega a 14 temporadas consecutivas marcando na competição.

Com a vitória, o Real chegou à liderança do Grupo G, com seis pontos, mesmo número da Roma, que aplicou 3 a 0 sobre o CSKA Moscou. O time russo é o terceiro colocado, com quatro pontos.

Que também venceu foi o Manchester City. Após um começo ruim, o time inglês derrotou o Shakhtar Donetsk, fora de casa, por 3 a 0, mas sem gol de Gabriel Jesus. David Silva, Laporte e Bernardo Silva marcaram para a equipe dirigida por Guardiola.

Com seis pontos, o City lidera o Grupo F, seguido pelo Lyon, com cinco. O time francês levou um gol nos acréscimos e só empatou com o Hoffenheim, fora de casa, por 3 a 3. A equipe alemã ainda não venceu na competição e está em terceiro na chave, com dois pontos.

Outros resultados da 3ª rodada da fase de grupos da Champions.

Completando a rodada, Bayern de Munique e Ajax dispararam na liderança do Grupo E. O time alemão ganhou do AEK, fora de casa, por 2 a 0. Os holandeses contaram com um gol no fim para derrotar o Benfica, em Amsterdã, por 1 a 0.

VEJA OS RESULTADOS DA RODADA:

Manchester United 0x1 Juventus

Real Madrid 2x1 Viktoria Plzen

AEK 0 x 2 Bayern

Young Boys 1 x 1 Valencia

Shakhtar Donetsk 0 x 3 Manchester City

Hoffenheim 3 x 3 Lyon

Ajax 1 x 0 Benfica

Roma 3 x 0 CSKA Moscou