Nadador Ryan Lochte posta foto tomando injeção e leva suspensão de 14 meses

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nadador americano Ryan Lochte foi suspenso por 14 meses por ter tomado uma injeção intravenosa de vitaminas de mais de 100ml em maio. O vencedor de 12 medalhas olímpicas ficará fora das competições até julho de 2019, já que a data determinada de início da suspensão é 24 de maio.

Lochte postou uma foto em suas redes sociais tomando a injeção, e acabou produzindo uma prova contra si mesmo. A substância da injeção é liberada, mas atletas não podem exceder o limite de 100ml sem uma permissão especial ou sem estarem hospitalizados.

Esta é a segunda suspensão de Lochte em menos de dois anos. O americano também ficou fora por 10 meses por ter mentido sobre um suposto assalto durante a Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016.

"A regra é a regra e eu aceito que houve uma violação técnica", disse Lochte. "Espero que outros atletas aprendam com o meu erro."

"É uma loucura pensar nisso. Estava de volta à boa forma, estava treinando diariamente, e agora isso", lamentou Lochte.

"Lochte recebeu uma injeção intravenosa de substâncias permitidas em uma clínica de infusão", disse a Usada (Agência Americana Antidoping).

A Justiça do Rio aceitou em junho uma denúncia contra Lochte por falsa comunicação de crime durante a Rio-2016. Se condenado, pode ter uma pena de seis meses a um ano de prisão e pagamento de multa.

Lochte e dois amigos relataram que foram assaltados por um homem armado após uma festa na cidade em um posto de gasolina. Porém, as câmeras de segurança do local mostraram que os americanos teriam depredado o banheiro e discutido com funcionários, e depois foram repreendidos por um segurança armado.