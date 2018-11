Nadja Pessoa e Aloísio Chulapa estão na berlinda em "A Fazenda"; Rafael Ilha é o fazendeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aloísio Chulapa e Nadja Pessoa vão disputar a preferência do público para permanecer em A Fazenda (Record) nesta semana, após perderem a prova do fazendeiro. A disputa para definir quem iria para a roça aconteceu nesta terça-feira (23) e terminou com a vitória de Rafael Ilha.

Na prova, os concorrentes ficavam presos a uma espécie de gangorra e tinham que arremessar bolas e encaçapar o maior número possível. Chulapa chegou a ficar na frente na disputa, mas acabou desistindo antes do término do tempo. Assim, a prova seguiu apenas com Nadja e Rafael.

Essa é a primeira vez que Chulapa vai enfrentar a berlinda após ter sido colocado na roça por Nadja, que foi a participante que recebeu mais votos dos concorrentes. Essa é a terceira vez que a ex-Power Couple enfrenta a roça.

Na última quinta (18), Perlla foi a quarta eliminada do programa. Antes dela, saíram Ana Paula Renault, Sandro Pedroso e Vida Vlatt. Essa última teve seu contrato com a Record rescindido depois de atender uma ligação e conversar com o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, sem saber que estava no ar.