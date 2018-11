Nadja retorna da roça pela terceira vez; Chulapa é eliminado com 15,9% dos votos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de futebol Aloísio Chulapa, 23, foi eliminada de A Fazenda na noite desta quinta-feira (25) após disputar a preferência do público com Nadja Pessoa. Ele teve 15,9% dos votos, contra os 84% da ex-Power Couple, resultado antecipado pela enquete do F5, que já indicava a permanência de Nadja, com 75% dos votos.

Essa é a terceira vez que ela voltou da berlinda. Ao retornar para a sede após o resultado, Nadja, que já se envolveu em diversas discussões, comemorou o resultado cantando "Eu não vou embora" e dançando abraçada com o ex-Polegar Rafael Ilha.

Ilha também foi indicado para a roça desta semana, mas se livrou ao vencer a prova do fazendeiro. Na disputa, os três ficaram presos a uma espécie de gangorra e tiveram que balançar, para encaçapando o maior número de bolas. Chulapa, chegou a ficar na frente na disputa, mas acabou desistindo antes do término do tempo.

O clima continuou quente na sede nesta semana, com discussões envolvendo, principalmente, Nadja, que chegou a provocar uma nova punição aos participantes ao esquecer uma mangueira ligada a ponto de transbordar um laguinho. Assim, a sede teve toda a carne confiscada.

Também já foram eliminados do programa a cantora Perlla, a jornalista Ana Paula Renault, o ator Sandro Pedroso e a atriz Vida Vlatt. Essa última teve seu contrato com a Record rescindido depois de atender uma ligação e conversar com o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, sem saber que estava no ar.