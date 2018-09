Naiara Azevedo mostra antes e depois de perder 30 kg

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Naiara Azevedo, 28, usou as redes sociais, neste sábado (15), para publicar fotos de antes e depois de perder 30 kg. "É claro que o resultado não é do dia para a noite, mas é duradouro. Não tenha vergonha de buscar seu objetivo", afirmou a cantora numa tentativa de incentivar os fãs a se exercitar.

"Muitas vezes as pessoas querem coisas imediatas, emagrecer 10 kg em um mês. É onde ela fica doente, se frustra, porque não existe milagre. Já fiz todos os tipos de dietas, mas o que resolveu foi fazer exercícios, reeducação alimentar", contou no Insta Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas).

O processo de emagrecimento da cantora começou em 2015, como ela mostrou nas fotos de antes e depois. "Tem gente que tem vergonha de ir a academia porque está gordinho demais ou magrinho demais, mas lembre-se: todo mundo começou um dia", incentiva ela.

A paranaense, que estourou com "50 Reais", em 2016, já havia dito à Folha que sofreu preconceito no começo da carreira. "Falavam: mulher cantando sertanejo? Não vai dar em nada. Gorda, ainda, imagina! Isso não vai virar para você nunca. Cansei de ouvir isso", disse.

A decisão por emagrecer, no entanto, veio por questão de saúde também. "Não estava bem para o meu público nem comigo mesma. Sentia muita dor no joelho. Gosto de dançar, meu show é super para cima, subo no palco para quebrar tudo. O médico me falou que eu estava num ponto em que, ou fazia uma cirurgia, ou emagrecia."

Com uma porção de sucessos depois de "50 reais", Naiara participou da última edição do Show dos Famosos, do Domingão do Faustão e, há algumas semanas, fez uma participação especial em "Malhação: Vidas Brasileiras", quando aproveitou para cantar sua música nova, "Chora No Meu Colo".