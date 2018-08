Naiara Azevedo se apresenta na Shed Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

No inverno curitibano, nada melhor para esquentar o clima do que um modão sertanejo! Nesta semana, a Shed Curitiba traz uma das musas do ritmo: Naiara Azevedo. A cantora paranaense é referência nacional e promete apresentar sucessos como "50 Reais", "Mentalmente", gravada em parceria com MC Kevinho, "Pegada que desgrama", "Oh quem voltou", "Ex do seu atual" e "Avisa que eu cheguei".

Na sexta-feira (03), o show de Naiara Azevedo custa R$30 unissex até 00h, com nome na lista do evento do Facebook: http://www.facebook.com/events/847470092116940/. Os ingressos antecipados tem fila preferencial na noite e estão à venda pelo Disk Ingressos no link: http://www.diskingressos.com.br/evento/8635/03-08-2018/pr/curitiba/naiara-azevedo.

Para quem prefere um baile funk de respeito, a Shed lança a label "Não era Amor" com MC IG na quinta-feira (02). Responsável pelo hit "3 Dias virado", o último lançamento do artista é a trilha "Gastando todo dia", gravado em parceria com MC Neguinho do Kaxeta. Na quinta-feira, a entrada custa R$25 unissex até 00h30, com nomes na lista do evento oficial: http://www.facebook.com/events/246094979555761/. No sábado, é a vez de Tiago Henrique e Fred e Fhael.

Reservas na Shed Western Bar Curitiba podem ser feitas pelos telefones (41) 3022-7700 ou (41) 99166-6677. Mais informações sobre a programação pelas redes sociais da Shed (Facebook e Instagram) ou nos eventos oficiais.

AGENDA:

02.08 | Quinta-feira | Não era Amor

MC IG

Banda Terezo

R$25 unissex até 00h30, com nome na lista do evento do Facebook:

http://www.facebook.com/events/246094979555761/

03.08 | Sexta-feira | Show nacional

Naiara Azevedo

Wesley e Henrique

R$30 unissex, até 00h, com nome na lista do evento do Facebook:

http://www.facebook.com/events/847470092116940/



04.08 | Sábado

Tiago Henrique

Fred e Fhael

R$30 unissex até 00h30

Serviço:

Shed Western Bar

Rua Bispo Dom José, 2258, Batel – Curitiba-PR

Quintas e Sextas das 23h às 05h e Sábados das 22h30 às 05h.

www.shedbar.com.br/curitiba

Facebook: www.facebook.com/shedbarcuritiba

Instagram: www.instagram/shedbarcuritiba