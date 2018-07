Namorado de Lulu Santos é chamado para ser modelo

Redação Bem Paraná

Depois de ser conhecido como namorado do cantor Lulu Santos, Clebson Teixeira , 26 anos, viu sua mudar. Ele acaba de ser contratado por uma agência de modelos de Belo Horizonte, a Versailles Models, já fez posou para seu primeiro ensaio. A postagem sobre a nova fase no Instagram de Clebson, ganhou um curtida com coração de Lulu. Clebson é baiano, mas mora em Belo Horizonte, e até o relacionamento com o cantor ser divulgado ele trabalhava jovem com Tecnologia da Informação, em uma empresa.Antes da divugação do relacionamento, o Instagram de Clebson contabilizava pouco mais de 5 mil seguidores e agora está perto de bater os 30 mil seguidores.

Lulu Santos, 65 anos, usou as redes sociais para assumir o namoro na segunda-feira (23). "Leve-me até a lua", escreveu o cantor ao lado da foto com o baiano Clebson Teixeira em um helicóptero. Os fãs logo responderam com comentários de parabéns: "Sejam felizes, lindo casal. Deus abençoe vocês!!!!", disse um; "Quanta sintonia tem esse casal perfeito!!!!! Amei", disse outro; "Que toda forma de amor seja emanada com muita luz pro casal", falou outro lembrando música de Lulu.

"É realmente um privilégio, me sinto abençoado por tanto carinho e boas vibrações. Do fundo do coração, nosso muitíssimo obrigado", escreveu o músico a uma internauta que exaltou o grande número de comentários positivos.

"Esse é para agradecer pelo carinho, pelos últimos dois posts, tanto do show no Engenhão quanto do voo de helicóptero. É claro que a gente está vivendo um momento muito especial e queria dividir isso com vocês. E o carinho enternece e a gente deseja o mesmo em dobro", disse Lulu em um vídeo publicado após a repercussão.

Na quarta (25), o ex-marido de Lulu se manifestou para dizer que eles foram casados 14 anos e que o relacionamento acabou em abril. O ex-marido é Bruno Azevedo, um dos empresários do artista. Bruno tem 37 anos e confirmou que a relação entre eles terminou em abril deste ano, mas que seguem até hoje trabalhando juntos. “Continuo cuidando da carreira dele, fechando shows… Agora mais do que nunca! O fato de eu trabalhar com ele me deu estofo para entender toda a estrutura que cerca o Lulu”, afirmou. “Era combinado entre nós que o relacionamento não fosse revelado. Eu já sabia que eles estavam juntos. Está tudo bem”, afirmou Azevendo para o colunista.

Lulu, que é um atualmente um dos jurados do programa The Voice Brasil (Globo), foi casado por 28 anos com a jornalista e escritora Scarlet Moon, morta em junho de 2013, em decorrência de um câncer. Eles estavam separados desde 2006.

