Namorado de Lulu Santos se irrita com internauta e responde: 'Gente mal amada'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O anúncio de namoro feito por Lulu Santos, 65, nesta segunda-feira (23), fez com que milhares de internautas se manifestassem nas redes sociais, não apenas em contas do cantor, mas também nas de seu namorado, o baiano Clebson Teixeira, 26, que acabou se irritando com um desses comentários.

As fotos e vídeos divulgados pelo casal nos últimos dias recebeu inúmeras mensagens de apoio, mas algumas com tom de crítica. "Haja gosto pra tudo! O mundo está de pernas para o ar...", dizia uma delas, que foi respondida por Teixeira: "Melhor o mundo de pernas para o ar do que você né?! Coisa de gente mal amada!", disse.

Vários fãs criticaram o comentário da internauta. "Deixa o cara ser feliz, mulher! Vai cuidar da sua vida!", disse um. "Parabéns a vocês dois. Não liguem para o que o povo fala, o que importa é vocês se sentirem bem", afirmou outro. "Viva a diversidade, Viva o Amor. Felicidades e muita luz no caminho de vocês", concluiu mais um.

O anúncio do novo namoro de Lulu foi feito pelo próprio cantor, justamente em sua conta no Instagram. "Leve-me até a lua", escreveu ele ao lado da foto com Teixeira em um helicóptero. Após manifestações positivas dos fãs, o cantor postou então um vídeo dizendo se sentir "abençoado por tanto carinho e boas vibrações".

Lulu, que é um atualmente um dos jurados do programa The Voice Brasil (Globo), foi casado por 28 anos com a jornalista e escritora Scarlet Moon, morta em junho de 2013, em decorrência de um câncer. Eles estavam separados desde 2006.