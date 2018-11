Não apoiarei Haddad no segundo turno, diz Doria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato ao governo de São Paulo João Doria (PSDB) publicou nesta terça-feira (2) vídeo nas redes sociais para dizer que não vai apoiar Fernando Haddad (PT) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais.

A declaração muda o tom que Doria vinha adotando, de falar que apoiaria Geraldo Alckmin (PSDB) porque ele estaria no segundo turno. O tucano apareceu em pesquisa Ibope de segunda (1º) em quarto lugar, com 8% das preferências.

Haddad, com 21%, e Jair Bolsonaro (PSL), com 31%, lideram as intenções de voto.

"Acabei de ler uma notícia nas redes sociais de que apoiaria Fernando Haddad no segundo turno. Não há a menor hipótese", afirmou Doria.

"Chega de PT. A vergonha... Lula e Dilma colocaram o Brasil de joelhos. Um país envergonhado. Uma quadrilha de ladrões e agora dizer que nós poderíamos apoiar Fernando Haddad. Nenhuma hipótese", completou o tucano.