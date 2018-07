Não critiquei May, diz Trump após entrevista a tabloide causar polêmica

Folhapress

LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (13) que não criticou a primeira-ministra britânica, Theresa May, depois de uma entrevista do americano ao tabloide The Sun ter causado polêmica.

"Eu não critiquei a primeira-ministra, tenho muito respeito pela primeira-ministra", disse Trump. "Infelizmente houve uma reportagem que foi feita que no geral estava boa mas que não publicou o que eu disse sobre a primeira-ministra e eu disse uma coisa tremenda [sobre ela]."

Na entrevista ao Sun, ele criticou duramente o plano de May para a saída do Reino Unido da União Europeia (o "brexit"), elogiou o agora ex-chanceler Boris Johnson e demonstrou mágoa com a autorização para que um boneco gigante inflável que retrata o mandatário sobrevoe Londres.

O americano na entrevista afirmou que a proposta de May de um "brexit light", em lugar de um afastamento rápido e duro, representa o fim de um possível acordo de livre comércio no futuro entre EUA e Reino Unido.

A proposta apresentada na semana passada pela primeira-ministra prevê um acordo de livre comércio com a Europa para bens e produtos agrícolas.

Para Trump, esse plano significaria que os EUA continuariam a lidar com a União Europeia, e não diretamente com o Reino Unido, o que inviabilizaria qualquer acordo comercial entre os países.

Hoje, porém, May disse que ela e Trump concordaram em negociar um "ambicioso" acordo de livre comércio entre Reino Unido e EUA.

Trump também afirmou que os países negociariam um acordo bilateral. "Uma vez que o processo do 'brexit' esteja concluído, e talvez o Reino Unido tenha deixado a UE, eu não sei o que eles vão fazer, mas o que vocês fizerem está bom para mim, a decisão é de vocês. Só garantam que possamos ter comércio com vocês, só isso importa", disse o republicano.