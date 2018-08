'Não dá para esconder nada do passado', diz Faustão sobre filme que fez com Mallandro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Serginho Groisman fez uma longa entrevista com o colega Fausto Silva no último sábado (18), no Altas Horas (Globo). Faustão lembrou de sua infância em sala de aula, de seu trabalho como repórter esportivo e do hilário Perdidos na Noite (Band). Segundo Fausto, ele não previu seu futuro, como apresentador de Domingão do Faustão (Globo).

Faustão não falou só de boas lembranças e riu do único filme que fez "Inspetor Faustão e o Mallandro", em 1991, com Sergio Mallando. "Não dá para esconder nada do que se fez no passado", brincou o apresentador.

Groisman disse que ele poderia ter se tornado humorista também, e questionou se ele planejou a carreira que teria na televisão. "Não deixo a vida me levar, deixo a vida me atropelar. Gosto de surpresa. Só não perco oportunidades", afirmou Faustão.

O apresentador do Altas Horas também falou bastante durante a entrevista e agradeceu Faustão pelo dia em que anunciou que ele e a mulher Fernanda Molina estavam "grávidos". "Lembro que eu tinha dúvidas de quando contar. Em um jantar, o Washington Olivetto me disse que seria melhor eu deixar você falar, porque trataria o assunto com carinho. Foi a melhor coisa que aconteceu", lembra Groisman.

Serginho rasgou elogios ao apresentador, dizendo que tem orgulho de ser amigo de Faustão, que respondeu à altura. "Você é um cara culto, de um caráter extraordinário em um meio que tem tanta cheia de vaidade. Tenho muita admiração e orgulho de ter você como amigo."

POLÍTICA

Faustão também comentou que jamais trabalharia com política. O apresentador que sempre faz reclamações e discursos ao longo do "Domingão do Faustão" (Globo) disse que não se vê como político. "Posso me posicionar usando o meu trabalho, mas não subo em palanque nem com a minha mãe", afirmou.