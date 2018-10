Não deve chover em todo o Paraná no domingo de segundo turno da eleição

Redação Bem Paraná

A previsão do tempo mudou e não deve chover no Paraná neste domingo (28), dia de segundo turno das eleições. Aliás, segundo o Instituto Simepar e o Climatempo, a chuva deve dar um tempo até pelo menos terça (30). As temperaturas no domingo devem ficar entre 10 e 21 graus, na segunda, 11 e 18, na terça, 11 e 21, de acordo com o Simepar. O clima deve variar entre sol com nuvens a nublado. O Climatempo prevê pancadas de chuva apenas para quarta (31) à noite.

A previsão é de nublado e sol entre nuvens para praticamente todo o Estado. VEJA AQUI A PREVISÂO DO SIMEPAR PARA TODO O PARANÁ

O tempo está estável e a tarde já é de sol em todo o Paraná, pois a nebulosidade diminui bastante nas últimas horas. Segundo o Simepar, o ciclone extratropical está com seu centro mais intenso sobre o Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul, e provoca rajadas de vento mais persistentes ao longo da costa litorânea e também sobre a área continental; no entanto, até agora, as rajadas mais fortes ocorreram entre o litoral gaúcho e o litoral sul de Santa Catarina, com velocidades entre 60 km/h e 70 km/h. Nas áreas serranas também houve registro de vento um pouco acima dos 50 km/h. Nas demais áreas do Sul do Brasil os ventos, inclusive no Litoral paranaense, apesar de constantes, são moderados.