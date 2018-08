Não é tão simples privatizar a Petrobras, diz Gustavo Franco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após afirmar que nenhuma empresa estatal brasileira é estratégica o suficiente, o economista, à frente do programa econômico do candidato João Amoêdo, do Partido Novo, afirmou nesta quinta-feira (16) que privatizar a Petrobras "não é tão simples assim".

"Depois de dividir a empresa, conforme estudos, é provável que vários pedaços sejam privatizados, outros não", disse Franco, ao discorrer sobre o que será feito caso Amoêdo seja eleito.

Fora do radar das privatizações, Franco citou apenas a Embrapa, que, segundo ele, talvez pudesse ser transformada em agência. Por outro lado, a Eletrobras estaria pronta para ser privatizada, assim como o Banco do Brasil, aumentando a competição no sistema bancário. "Isso em benefício de nós todos, regularmente maltratados pelo sistema financeiro", afirmou Franco, em evento do jornal O Estado de São Paulo e da Fundação Getulio Vargas, com economistas dos candidatos.

A Caixa, afirmou, poderia se desligar do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), ser listada em Bolsa e, mais fortalecida, ter o controle vendido por um preço melhor.

"Privatizar é bom, mas não necessariamente para fazer caixa. No caso do saneamento, o recurso pode ir para financiamento do setor."

Franco disse ainda ter "simpatia pelo Simples", quando questionado se não achava que o regime tributário diferenciado para micro e pequenas empresas não iria contra a ideia central do Partido Novo--segundo a qual os empreendedores buscam menos intervenção do Estado.

Para ele, o tamanho da renúncia fiscal do programa teria um tanto de "mitologia".

"Sem o Simples, essas empresas estariam no 'complicado' e, se tivessem que pagar o 'complicado', não existiram."

Quanto ao teto do Simples, considerado excessivo por muitos especialistas ao englobar empresas com receita anual de até R$ 4,8 milhões, Franco disse que ele é necessário porque o que há depois disso é um "precipício".

Franco disse que o Novo é contra a tributação de lucros e dividendos -algo defendido pela maioria dos candidatos- e que não está convencido de que a tabela do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) precise de correção.