Não é verdade que Bolsonaro disse que se alistaria a um exército nazista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Circula pelas redes sociais um vídeo com edições de áudio em que, supostamente, Jair Bolsonaro (PSL) teria dito que se alistaria a um exército nazista se tivesse oportunidade.

O vídeo alterado mostra os bastidores de uma entrevista dada ao CQC em 2012. Um homem ao fundo pergunta a Bolsonaro se, mesmo sabendo das histórias da Segunda Guerra Mundial, faria parte do exército de Hitler. "Pode, sem problema nenhum, tenho uma resposta muito boa para dar", responde o capitão reformado.

No vídeo original, Bolsonaro responde que o alistamento era obrigatório, e não opcional. O trecho em que diz "sem problema nenhum" foi retirado de outro momento da fala do candidato. Esta resposta era para saber se teria algum problema que ele respondesse a uma pergunta com a câmera ligada.