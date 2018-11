Não é verdade que Bolsonaro propôs mudar representação de N. Sra. Aparecida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É falsa imagem que circula nas redes de suposta notícia da Folha de S.Paulo que relata uma proposta do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) para mudar o tom de pele da imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Segundo o texto, a ideia teria sido discutida em reunião com o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da TV Record.

A santa, em sua representação tradicional, tem a pele negra. A mensagem compartilhada nas redes sugere que o presidenciável adotaria uma nova imagem, de pele branca.

A corrente foi amplamente compartilhada no Facebook e em grupos de WhatsApp e imita em parte o design do jornal. A notícia supostamente teria sido publicada na edição do dia 11 de outubro deste ano no caderno Cotidiano.

Como é possível conferir no índice da edição impressa daquele dia, não foi publicado nenhum texto com o título igual àquele da mensagem compartilhada ou sobre qualquer proposta de alterar a imagem de Nossa Senhora Aparecida.