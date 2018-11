Não é verdade que fundação apontou Bolsonaro como político mais honesto do mundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É falsa a informação de que a Fundação Transparência Política Internacional indicou Bolsonaro (PSL) como o político mais honesto do mundo.

A corrente começou a circular pela internet em 2016. Fazendo uma pesquisa rápida, é possível ver que a Fundação Transparência Política Internacional não existe.

O texto compartilhado nas redes sociais diz também que o candidato do PSL desbancou políticos como Barack Obama, que ficou em segundo lugar, e o ex-presidente francês François Hollande. Junto do texto, acompanha um link falso associado à Folha de S.Paulo.

Além disso, a matéria que acompanha a corrente, com endereço A Folha do Brasil, não está mais ativa. Na época, o site Folha Brasil usava a mesma identidade visual da Folha de S.Paulo e foi retirado do ar ainda em 2016.

O texto diz também que, perguntado pela reportagem do suposto jornal "Folha do Brasil" sobre o silêncio do político em relação ao assunto, teria dito que "este título não tem a menor importância para mim. Ser honesto não é nenhum favor que eu faço para ninguém. Ser honesto é o dever que minha consciência me obriga".

Naquele ano, a notícia falsa recebia destaque no mecanismo de buscas do Google. No dia 15 de agosto foi retirado da página.