'Não estamos em condições. A Conmebol e a Fifa querem que a gente jogue', diz Carlos Tévez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista na porta do vestiário do Boca, o ídolo boquense Carlos Tévez conversou com jornalistas argentinos e disse que estão obrigando a equipe a entrar em campo para a final.

"Não estamos em condições. Nos estão obrigando a jogar. Nós ainda não estamos nem trocados, mas os presidentes da Conmebol e da Fifa querem que a gente jogue", afirmou.

O jogador do Boca também procurou tranquilizar as famílias dos atletas do Boca.

"Há três ou quatro jogadores que têm lesões, mas estamos bem. Queremos dizer a nossas famílias que estamos bem", disse o atacante.