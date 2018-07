'Não estou vivendo romance algum', diz Chay Suede após separação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia após se tornar público que o noivado dos atores Chay Suede e Laura Neiva chegou ao fim, o ator usou sua conta no Twitter para negar um possível romance com a atriz Camila Lucciola, sua colega de elenco em "Segundo Sol".

A informação que os dois estavam juntos foi dada pelo "Jornal Extra".

"E começa a caçada por cliques... Camila é minha colega de trabalho e temos o mesmo grupo de amigos. Não estou vivendo romance algum", garantiu ele em postagem feita no Instagram nesta quinta-feira (19).

Chay e Laura, que estavam noivos e com o casamento marcado para o dia 15 de dezembro, ficaram quatro anos juntos. A cerimônia de união seria realizada em uma mansão no bairro de Santa Tereza, região central do Rio.

O ator, que interpreta o Ícaro da novela “Segundo Sol”, já tinha confidenciado aos mais próximos nos bastidores da trama que a cerimônia seria ao ar livre e a lista de convidados teria aproximadamente 350 nomes entre familiares e amigos dos atores.

Os dois se conheceram durante as gravações do filme "Lascados", em 2013, e só começaram a namorar no ano seguinte.