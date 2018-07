'Não gosto de ver meu pai falando de sexo', diz Patrícia Abravanel

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Patrícia Abravanel tentou colocar o pai na linha durante o "Jogo dos Pontinhos", do "Programa do Silvio Santos" (TV Globo), neste domingo (29).

A apresentadora repreendeu Silvio Santos, que dessa vez não fez perguntas relacionadas a sexo, como nos últimos domingos anteriores.

"Acho que você construiu uma trajetória tão linda de vida, já fez tanta coisa, que hoje não precisa ficar apelando pro sexo, falando baixaria. Pelo contrário, o jovem de hoje tem que ver o Silvio Santos de verdade, que fala com o coração, que se preocupa com as pessoas, que é família, casado há mais de 40 anos", disse ela, que levou o filho mais velho, Pedro, para acompanhar a gravação.

"Não precisa ficar chulo, falando de sexo, pesadão. Você pode ser divertido, com duplo sentido para todo mundo sentar na frente da televisão e poder assistir ao Silvio Santos", instruiu. "Você é muito carola. Ela quer ser pastora", respondeu o dono do SBT.

"Como filha não gosto de ver meu pai fazendo a pegada de velho taradão, falando de sexo. Vem qualquer mulher bonita e ele fica comendo com os olhos, não precisa. Eu sei que ele não é assim, só faz graça, mas não é legal, é feio. Eu sei como você é em casa", disse Patrícia.