Não há problemas, por enquanto, entre torcidas do River e Boca, diz polícia espanhola

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O inspetor da Polícia Nacional da Espanha, Rúben Campos, disse neste domingo (9) que, por enquanto, não foi registrado nenhum problema de violência entre os torcedores do River e Boca em torno do estádio Santiago Bernabéu.

"Tivemos que fazer uma preparação em pouco tempo do esquema de segurança, e não conhecíamos bem o perfil das torcidas. Mas tivemos conversas com a polícia da Argentina, foi feito um trabalho de inteligência e estamos bem preparados. Por enquanto, não tivemos nenhum problema. Tudo está correndo bem", afirmou.

Ônibus de River e Boca chegaram ao estádio praticamente juntos, cada um por um lado do Santiago Bernabéu, onde só tiveram contato com torcedores do próprio time. Com esquema de segurança muito grande depois de tudo que aconteceu em Buenos Aires, a chegada das equipes aconteceu com tranquilidade.

Torcedores não tiveram acesso à rua do portão do estádio onde os ônibus entraram. A polícia fez uma barreira de isolamento, e alguns torcedores ficaram na esquina para demonstrar apoio no momento em que os veículos com os jogadores passaram. Mas como os ônibus estavam descaracterizados, muita gente nem sabia que eram as equipes chegando.

MESSI

Mesmo não torcendo para nenhuma das equipes, Messi está no estádio Santiago Bernabéu, com sua família, para assistir a final da Copa da Libertadores entre River Plate e Boca Juniors.

Messi torce para o Newell's Old Boys, que não participou desta edição da competição sul-americana.