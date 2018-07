'Não me sinto menino nem menina', diz Gloria Groove

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gloria Groove falou de sua personalidade no "The Noite" (SBT), talk show do comediante Danilo Gentili, de quarta-feira (11). Daniel Garcia, intérprete da drag queen, explicou como se sente quando está ou não vestido como a cantora de "Bumbum de Ouro".

"Não acho que as coisas sejam separadas. É meu alter ego, meu nome artístico. Não me sinto menino nem menina, acho que as coisas estão começando a se misturar um pouco. A figura da Gloria é meio mano, a do Daniel usa roupa de menina. As pessoas me chamam de Gloria e de Daniel. Sou chamada de 'ela' até quando não estou montada", analisou.

Gloria ainda disse que a música entrou cedo em sua vida. "Desde que eu sei falar, eu sei cantar. Trabalho com música profissional desde os sete anos. Já fui calouro tantas vezes... Tenho 23 anos de idade, mas sinto como se tivesse 38."

A drag queen também disse como se enquadra no mundo LGBT. "Sempre fui a bicha que fica em casa vendo milhões de videoclipes. As pessoas costumam reprimir o 'ser bicha'... Eu sempre fui o gay que passa na rua e o caminhão faz 'bibi', 'aê, viado!'".