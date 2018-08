'Não preciso lembrar ninguém disso', diz Meirelles sobre atuação no governo Temer

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato a presidente Henrique Meirelles (MDB) disse nesta segunda-feira (20) que não costuma mencionar o presidente Michel Temer (MDB), de quem foi ministro da Fazenda, porque a atuação em seu governo "está na memória de todos".

"Não preciso ficar lembrando ninguém disso", justificou, lembrando que deixou o cargo em abril. "Saí da Fazenda há dois anos. Desculpe, dois meses. É que a campanha está tão intensa que parecem dois anos", disse Meirelles.

O emedebista, ao mesmo tempo, cita com frequência que foi presidente do Banco Central no governo do ex-presidente Lula (PT), que lidera as pesquisas e está preso.

"Saí do Banco Central em 2010, então muita gente se esqueceu disso", afirmou Meirelles, que se apresenta como responsável pela bonança econômica do período.

"Me orgulho muito de ter trabalhado com os dois."