"Não sei o que fiz para merecer tanto", diz Fernanda Gentil após Copa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das estrelas da Globo na cobertura da Copa do Mundo 2018, a apresentadora Fernanda Gentil fez um post emocionado no domingo (15), após a França vencer a Croácia e se sagrar campeã, para agradecer tudo o que viveu.

"Fechando mais esse ciclo com o coração em festa! Obrigada vocês por terem acompanhado e permitido tudo isso, obrigada meus chefes por terem me dado essa chance, obrigada equipe por tornar a chance real, obrigada família e amigos por acreditarem sempre, obrigada Senhor por eu conseguir proporcionar e ver de perto meus 'pingulinhos' na primeira final de Copa deles. Obrigada por me fazer merecedora de tudo isso. Aliás não sei o que fiz para merecer tanto, mas continuarei fazendo tudo igualzinho e direitinho", escreveu ela.

Na imagem, Fernanda aparece com a namorada, Priscila, a mãe, Martha, e os filhos, Lucas e Gabriel, que tiveram a oportunidade de ir até a Rússia curtir a disputa.