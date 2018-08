'Não serão os candidatos de agora que farão a transformação digital', diz Huck

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Luciano Huck integra um grupo que está "acima da ideologia política" e que busca a inovação digital do país. Presente no evento GovTech, que debate uma agenda digital para o setor público, em São Paulo, ele participará da entrega de uma carta-compromisso a presidenciáveis.

Nesta terça-feira (7), candidatos à Presidência da República participam do segundo dia de evento, quando poderão apresentar suas propostas para desburocratizar o Brasil por meio da tecnologia.

"Se o governo for mais atrasado do que a sociedade, não tem capacidade de governar. O país fica para trás", disse o apresentador durante uma coletiva. "Queremos criar uma agenda positiva. Não serão eles [os atuais candidatos] que farão a transformação digital que o Brasil precisa", acrescentou.

Segundo ele, essa mudança é possível em cerca de "três ciclos".

Estão confirmados para terça-feira (7) os candidatos Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), João Amoêdo (Novo), Henrique Meirelles (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

O GovTech, idealizado pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-Rio) e pelo BrasilLab, apresenta exemplos de países como Estônia, Uruguai e Índia, que avançaram nos últimos anos ao implementar uma identidade única digital. Esse documento facilita a abertura de empresas, o acesso a documentos e a benefícios sociais.

Nesta tarde, o ITS-Rio lançou o Mapa da Informação, que levanta todos os documentos que os cidadãos brasileiros precisam. A ideia é que a partir desse diagnóstico, agentes públicos e sociedade civil consigam avançar na digitalização dos serviços.

"Que tal o Brasil se tornar o desenvolvedor do sistema mais avançado de identidade digital do planeta?", disse Ronaldo Lemos, presidente do ITS-Rio e colunista da Folha de S.Paulo, ao fim do anúncio.

Luciano Huck e Ronaldo Lemos participam do Agora!, movimento político sem vinculação partidária.