'Não somos ladrões da lei Rouanet', diz Fernanda Montenegro em premiação

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com os olhos marejados, Fernanda Montenegro fez um desabafo durante a entrega do "Troféu Domingão - Melhores do Ano", premiação do Domingão do Faustão, que aconteceu na noite deste domingo (9). A atriz disse que a classe artística não é responsável pela corrupção do país através da lei Rouanet e afirmou que é preciso buscar as gangues nos lugares em que realmente estão.

"Não é possível fazerem de nós, gente de palco, atores de TV e cinema, responsáveis pela derrocada econômica do Brasil. Estende-se, de uma forma ultrajante, uma visão negativa, torpe e agressiva em cima de nós. Não somos responsáveis pela corrupção deste país através da lei Rouanet", afirmou.

A atriz de 89 anos, que foi homenageada na categoria especial, junto com Adriana Esteves, 48, e Marieta Severo, 72, disse ainda que a profissão de ator pode não ser prioritária no mundo, mas que os artistas são libertários e dignos.

"Os nossos palcos, os nossos programas de TV ligados à dramaturgia têm uma busca constante de ampliar o imaginário e da sensibilidade. Isso nos leva a uma integração de nação e de cultura. Não somos ladrões diante da lei Rouanet. Procurem os verdadeiros buracos corruptos deste país."

O discurso foi ovacionado pela plateia.

NOVO VISUAL

Alexandre Nero, 48, que foi eleito melhor ator de série por sua atuação como o empresário Pedro Gouveia em "Onde Nascem os Fortes", exibiu sua mais nova careca na premiação.

"É muito estranho. Dá a sensação de que a sua cabeça está crescendo. Me olho no espelho e parece que ela está imensa", disse, rindo.

O ator raspou a cabeça para viver um personagem com câncer no filme "4X4", estrelado por Chay Suede e dirigido por João Wainer.

REI DOS TROFÉUS

Luan Santana, 27, ganhou seu 11º Troféu Domingão. Eleito melhor cantor de 2018, ele afirmou que está preparado para o dia em que perder o posto para outra pessoa. "Venho todos os anos esperando que eu possa não ganhar."

Ele disse também que o prêmio serve como motivação para que melhore cada vez mais: "Eu sempre espero a luta que vem pela frente. Sou aquele cara que sempre reflete sobre o que pode fazer para surpreender os fãs mais uma vez. Fico muito feliz por cada vez que sou recompensado".

A jornalista Sandra Annenberg, 50, venceu novamente como melhor jornalista. Em 2012, 2016 e 2017, ela também ganhou o troféu.

"Esse ano foi um dos mais difíceis da minha vida, então o prêmio tem um gosto especialíssimo", afirmou. A âncora do Jornal Hoje também fez um apelo para que o público questione mais as informações que vai compartilhar nas redes, para que não dissemine fake news.

O ator Sérgio Guizé, 38, repetiu o feito de 2017. Neste ano, foi novamente o vencedor da categoria melhor ator de novela, pelo personagem Gael, de "O Outro Lado do Paraíso".

"Juro por Deus que não estou acreditando. Esse personagem teve uma função social muito importante", disse, em conversa com jornalistas.

'SEGUNDO SOL' EM PESO

Os atores de "Segundo Sol", trama de João Emanuel Carneiro que deu lugar a "O Sétimo Guardião" na faixa das 21h, lideraram a lista de vencedores.

Letícia Colin, 28, que interpretou a prostituta feminista Rosa na trama foi eleita melhor atriz coadjuvante. Ela concorreu com Kelzy Ecard, 52, e Cláudia di Moura, 53, que também foram muito aclamadas pela crítica e pelo público ao longo da trama. Elas interpretaram Nice e Zefa, respectivamente.

"A Rosa me fez pensar tanto sobre liberdade das mulheres, sobre o corpo ser nosso território, nosso espaço santo, sagrado e profano... Foi lindo aprender com essa personagem, me emancipar e me libertar", afirmou a vencedora à reportagem.

Chay Suede, 26, que fez par romântico com Colin na pele de Ícaro, ficou com o prêmio de melhor ator coadjuvante. As idas e vindas do casal movimentou a trama e as redes. Ele disse inclusive que o personagem foi construído a dois: por ele e por Colin.

"Não imaginava nem que eu seria indicado... Vencer então [muito menos]. Acho que o Ícaro caiu no gosto popular porque ele mostra que uma pessoa tem muitos lados, bons e ruins, qualidades e defeitos como todos nós", avaliou.

Questionado sobre o namoro com Laura Neiva, 25, com quem reatou recentemente após terem cancelado o casamento, o ator disse que não tem nada para comentar.

Pelo papel da protagonista Luzia, Giovanna Antonelli, 42, ganhou o troféu de melhor atriz de novela. Ela veio de Portugal especialmente para participar da celebração, sem saber se sairia vencedora ou não.

"Eu amo fazer mulheres guerreiras justiceiras, mas amo muito mais as malucas com temperamentos loucos. A gente acaba extravasando. Também gosto muito quando tem humor."

Luis Lobianco, 36, o querido Clóvis de "Segundo Sol", foi eleito ator revelação. Davi Queiroz, 5, que interpretou Badu, filho adotivo de Clóvis na novela, venceu como ator mirim.

Lobianco destacou o talento de Queiroz e disse que torce pelo bom desenvolvimento profissional do ator mirim. Afirmou ainda que Sal na Pele, música que marcou a trajetória de seu personagem, virou sucesso internacional.

"Acabei de voltar de Portugal [onde a novela também foi lançada]. Fiquei lá durante umas três semanas. Em toda esquina o pessoal cantava a música", vibrou.

CHORORÔ

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, caiu no choro quando a música Largado às Traças foi eleita a melhor do ano pelo público.

"Só a gente sabe o quanto sofreu, o quanto ralou e quantos 'nãos' recebemos", disse ele.

Cristiano acrescentou: "O interior de todos os estados se identificou muito com o sertanejo e [o ritmo] acabou invadindo as capitais. O sertanejo acabou virando uma música popular brasileira".

AUSENTES

Anitta, que foi a vencedora da categoria melhor cantora desbancando Ivete Sangalo e Iza, e Renata Vasconcellos, que concorreu com William Bonner e Sandra Annenberg no jornalismo, não compareceram à premiação. A funkeira estava em Goiânia por causa de um show e a jornalista está fora do país.

Veja abaixo a lista completa de indicados e vencedores do "Troféu Domingão - Melhores do Ano 2018", eleitos por votação popular:

ATOR DE NOVELA

Emílio Dantas (Miguel / Beto Falcão - Segundo Sol)

Sérgio Guizé - VENCEDOR (Gael - O Outro Lado do Paraíso)

Vladimir Brichta (Remy - Segundo Sol)

ATRIZ DE NOVELA

Bianca Bin (Clara - O Outro Lado do Paraíso)

Deborah Secco (Karola - Segundo Sol)

Giovanna Antonelli - VENCEDORA (Ariella / Luzia - Segundo Sol)

ATOR DE SÉRIE

Alexandre Nero - VENCEDOR (Pedro Gouveia - Onde Nascem Os Fortes)

Lázaro Ramos (Brau - Mister Brau)

Rodrigo Lombardi (Adriano - Carcereiros)

ATRIZ DE SÉRIE

Alice Wegmann (Maria - Onde Nascem Os Fortes)

Patrícia Pillar - VENCEDORA (Cássia - Onde Nascem Os Fortes)

Taís Araujo (Michele - Mister Brau)

ATOR COADJUVANTE

Chay Suede - VENCEDOR (Ícaro - Segundo Sol)

Fabrício Boliveira (Roberval - Segundo Sol)

Juliano Cazarré (Mariano - O Outro Lado do Paraíso)

ATRIZ COADJUVANTE

Giovanna Lancellotti (Rochelle - Segundo Sol)

Letícia Colin - VENCEDORA (Rosa - Segundo Sol)

Tatá Werneck (Lucrécia - Deus Salve o Rei)

ATOR REVELAÇÃO

Anderson Tomazini (Xodó - O Outro Lado do Paraíso)

Luis Lobianco - VENCEDOR (Clóvis - Segundo Sol)

Narcival Rubens (Galdino - Segundo Sol)

ATRIZ REVELAÇÃO

Bella Piero - VENCEDORA (Laura - O Outro Lado do Paraíso)

Claudia di Moura (Zefa - Segundo Sol)

Kelzy Ecard (Nice - Segundo Sol)

ATOR/ATRIZ MIRIM

Davi Queiroz - VENCEDOR (Badu - Segundo Sol)

Mel Maia (Agnes - Deus Salve o Rei)

Vitor Figueiredo (Tomaz - O Outro Lado do Paraíso)

COMÉDIA

Eduardo Sterblitch - VENCEDOR

Marcelo Adnet

Welder Rodrigues

JORNALISMO

William Bonner

Renata Vasconcellos

Sandra Annenberg - VENCEDORA

CANTOR

Ferrugem

Gusttavo Lima

Luan Santana - VENCEDOR

CANTORA

Anitta - VENCEDORA

Ivete Sangalo

Iza

MÚSICA DO ANO

Largado às Traças (Zé Neto e Cristiano) - VENCEDORA

Meu Abrigo (Melim)

O Sol (Vitor Kley)

ESPECIAL/PERSONAGEM

Adriana Esteves (Laureta - Segundo Sol) - VENCEDORA

Fernanda Montenegro (Mercedes - O Outro Lado do Paraíso) - VENCEDORA

Marieta Severo (Sofia - O Outro Lado do Paraíso) - VENCEDORA