'Não somos um casal perfeito', diz Solange Almeida ao celebrar 1 ano de casada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A quarta-feira (18) foi dia da cantora Solange Almeida comemorar seu primeiro ano de casada com Leandro Andriani. No Instagram, ela compartilhou uma foto do momento e se declarou para o amado.

"Meu marido Leandro Andriani Hoje não é só o nosso 1º aniversário de casamento, é o aniversário daquilo que sempre sonhei em ter: felicidade! Não somos um casal perfeito, mas somos um casal feliz, que se respeita, ama, compreende.. Tenho orgulho do que estamos construindo juntos e tenho certeza que será apenas o começo de tudo. Obrigada, amor, por me fazer a mulher mais realizada do mundo. Te amo", escreveu ela.

Na mesma rede social, ele respondeu. " A cada dia que passa fico mais apaixonado e orgulhoso de você, meu amor", se derreteu.