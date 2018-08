'Não sou de esquerda nem de direita; sou a favor de gente boa', diz Jorge Paulo Lemann

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Jorge Paulo Lemann estimulou os membros de sua Fundação Estudar, que oferece bolsas em universidades estrangeiras de ponta, a se envolverem na política para "transformar o Brasil".

Em evento da entidade realizado nesta segunda-feira (6) em São Paulo, Lemann relembrou a origem da fundação, criada por ele há mais de 25 anos, com o intuito, segundo o empresário, de "consertar o país".

"Todos os nossos negócios sempre foram criados com base nas pessoas que nós conseguimos estimular", disse Lemann, o homem mais rico do Brasil, segundo a lista da revista norte-americana Forbes de 2018, com uma fortuna em torno de US$ 30 bilhões (R$ 111,9 bilhões).

Ele disse estar animado com os bolsistas que se candidataram a deputado federal nas eleições deste ano. "Espero que alguns deles sejam eleitos, que se crie uma corrente de gente boa e que o país melhore", disse.

Ovacionado pela plateia de estudantes, o empresário repetiu alguns de seus bordões como: "a vida não é só de altos e ascensão, é de trancos e barrancos".

Segundo Lemann, "os que melhoram são os que insistem e finalmente chegam lá".

Em seguida, o bilionário disse esperar que alguns dos jovens de sua fundação, no futuro, possam alcançar a Presidência do Brasil.

Avesso a entrevistas o empresário falou rapidamente a jornalistas no final do evento, tentando desconversar sobre suas inclinações políticas.

"Não sou de esquerda nem de direita. Sou a favor de gente boa, que goste de trabalhar junto com outras, e que vão se endereçar aos reais problemas do país, e não ficar brigando", afirmou.

O evento da Fundação Estudar escolheu, entre outros temas, falar sobre política com ex-bolsistas da instituição que irão concorrer a cargos públicos. O principal argumento deles é a necessidade de uma "renovação politoca". Mateus Bandeira, Tábata Amaral, Tiago Mitraud e José Frederico Lyra Neto foram convidados para dar palestras.

A Fundação Estudar foi criada por Lemann, em parceria com seus sócios Marcel Telles e Beto Sicupira. Os três são acionistas da Anheuser-Busch Inbev, maior cervejaria do mundo.

Além da Estudar, Lemann também criou a fundação que leva seu nome e atua com projetos ligados à educação básica.