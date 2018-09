Não tem como Bolsonaro ir para rua fazer campanha de barriga aberta, diz filho do candidato

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos filhos do candidato Jair Bolsonaro (PSL), Flavio Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (13) em entrevista a uma rádio do Rio que seu pai não deve ir para a rua fazer campanha.

Ele afirma que tudo indica que Bolsonaro não fará campanha no primeiro turno, mas indica que esse período pode se estender ao longo do segundo turno, já que o candidato passará por cirurgia dentro de dois meses.

"Como ele vai para a rua? A cirurgia de reconstituição do intestino vai acontecer daqui a dois meses ou mais. Não tem como ele ir para rua com a barriga aberta. É risco de infecção, é totalmente contraindicado", disse à rádio 97,1, do Rio. "O estado de saúde do meu pai ainda é muito grave".

Segundo Flávio, a situação atrapalha muito a campanha. "Como ele não vai mais para a rua, a gente está tentando tocar como pode", disse.

O filho do capitão reformado afirma que sua situação impede até mesmo que ele faça campanha online. "Ele não está conseguindo nem falar direito. Não está indo nem para a internet fazer transmissão ao vivo", disse.