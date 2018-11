'Não tenho ânimo em apoiar nem Haddad nem Bolsonaro', diz vice de Ciro

Folhapress

FORTALEZA, CE (FOLHAPRESS) - Em sua primeira declaração após o resultado do primeiro turno, a candidata a vice-presidente de Ciro Gomes, Kátia Abreu, disse que não tem ânimo em apoiar nem PT nem PSL no segundo turno.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, ela disse que a sua posição, a princípio, será de neutralidade, mas que ainda conversará o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e com Ciro Gomes.

"Do ponto de vista pessoal, não tenho ânimo em apoiar nem um nem outro. Essa guerra é essa briga não vão terminar bem. Não quero participar disso", afirmou.

A senadora pelo Tocantins criticou o PT por, segundo ela, ter criado Bolsonaro. Ela avaliou que a governabilidade do país estará prejudicada independentemente de quem seja eleito.

As duas maiores bancadas eleitas na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano foram do PT e do PSL, partidos antagônicos no espectro político.

Derrotado com um desempenho inferior ao que esperava, Ciro indicou que deve Haddad. A tendência é de que ele declare apoio a Haddad, apesar de ter ficado magoado com Lula.

O PDT acusa o petista de ter agido de maneira desleal ao ter atuado para esvaziar sua candidatura, impedindo o apoio dos partidos do centrão e influenciado o PSB a declarar neutralidade na disputa presidencial.

O anúncio, contudo, deve ser feito de maneira protocolar, sem uma adesão imediata a uma eventual gestão petista.

A ideia é que ele repita o formato adotado por Marina Silva na disputa presidencial de 2014, quando ela informou um apoio, mas não uma aliança, com Aécio Neves, do PSDB, no segundo turno da disputa eleitoral.