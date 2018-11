'Não tinha paquita negra, me tornei a paquita única', diz Adriana Bombom

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após trabalhar como doméstica, babá e até em comércio, a apresentadora e repórter Adriana Bombom, 44, lembra com carinho do tempo em que foi figurante do Planeta Xuxa, atração comandada pela Rainha dos Baixinhos, entre 1997 e 2002, na Globo. "O trabalho era puxado, mas era muito satisfatório. Não tinha paquita negra, eram todas loiras. Me tornei a paquita única", relembra. Essa e outras confissões da apresentadora, que participou de A Fazenda em 2017, vão ao ar no Luciana By Night (RedeTV!) desta terça (13).

A artista também conta a verdade sobre a origem de seu apelido. "Todo o mundo acha que Bombom quem me deu foi a Xuxa, mas não foi. Na loja [em que trabalhei] tinham várias Adrianas e cada uma tinha um apelido", comenta.

Às vésperas do Dia da Consciência Negra, celebrado na próxima terça (20), Adriana ainda comenta que tem de lidar com o racismo. Ela afirma já ter sofrido com a discriminação. "Quem não? Tudo magoa, a falta de oportunidade, o desmerecimento da sua cor, do seu cabelo, tudo é muito grave. Eu fico triste, mas faço a louca e passa."

Em momento mais descontraído, Adriana também desmente que já teve um romance com o ator Caio Castro. "Eu? Meu amor, quem dera. Mas nunca", conclui.