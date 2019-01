'Não vamos nem começar', diz cantor Bono ao ser questionado sobre Bolsonaro

Folhapress

DAVOS, SUÍÇA (FOLHAPRESS) - O cantor Bono Vox, da banda U2, desconversou nesta quinta-feira (24) ao ser questionado, na porta de um hotel em Davos, sobre o governo Bolsonaro.

"Não vamos nem começar porque senão não vou parar nunca", disse o irlandês, depois de tirar selfies com jornalistas no hall do hotel em que está hospedada a comitiva brasileira.

Ele foi à cidade suíça, onde acontece o Fórum Econômico Mundial, participar de um almoço promovido pelo jornal Washington Post durante a programação paralela do evento.