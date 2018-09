'Não vamos nos calar', diz Pabllo Vittar sobre rompimento com empresário que apoia Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dias após romper contrato com uma marca de calçados porque o proprietário declarou apoio à candidatura de Jair Bolsonaro, a cantora Pabllo Vittar diz que tomou a decisão porque "chegou a hora em que não podemos e não iremos nos calar".

"As pessoas parecem estar cegas para o que acontece na cidade. Precisamos nos organizar e lutar, não só a comunidade LGBT, mas todas as minorias que sofrem violência diariamente." Pabllo faria a campanha da marca Victor Vicenzza, que leva o nome de seu dono.

Para ela, seu trabalho como cantora é uma forma de dizer à sociedade que sua comunidade merece atenção.

Nesta sexta (14), lança um clipe do qual participa, "Energia", uma canção da dupla nova-iorquina Sofi Tukker. Eles se apresentaram no Brasil neste ano, no festival Lollapalooza, e lançaram seu disco de estreia, "Treehouse", em abril.

O hit do disco é "Drinkee", canção em português que funde elementos da música eletrônica, do tropicalismo e da poesia marginal -receita bem-sucedida que se tornou popular no underground da música eletrônica com a dupla francesa Air, nos anos 1990.

Sofi, ou Sophie Hawley-Weid, é alemã, morou durante anos no Brasil e aprendeu a falar português. Sua dupla, Tucker Halpern, era jogador de basquete antes de se tornar músico. "Quando nos reunimos, meses atrás, para produzirmos a música em conjunto, o resultado ficou incrível, então decidimos que o clipe também deveria ser incrível. O problema era encaixar as agendas, mas no fim conseguimos."

As gravações, finalizadas em um dia, ocorreram em Lisboa.

Para Pabllo Vittar, que recentemente lançou a música "Problema Seu", a oportunidade de expandir as trocas com outros artistas da esfera do mundo pop, que possuem a mesma linguagem estética dela, é sempre um ponto que leva em conta na maneira de conduzir sua carreira.

O lançamento marca a aproximação da cantora pop ao tecnobrega. "Problema Seu" tem composição assinada por Alice Caymmi e Rodrigo Gorky, um dos mais importantes produtores da música pop atual e responsável por grande parte do sucesso da artista.

Para a cantora, que prepara um novo disco para o fim de setembro, sua nova fase tem a ver com a infância que viveu no Nordeste, ouvindo uma mescla de Companhia do Calypso (não o grupo de Joelma e Chimbinha com Rihanna e Beyoncé.

"São artistas participaram da minha formação. No novo álbum, irei explorar esses ritmos, mas também haverá sons mais pesados e misturas de outras sonoridades. Agora, estou mais confortável, mais segura e entendendo melhor a minha voz."