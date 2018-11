Naomi Watts estará em nova série do universo de 'Game of Thrones'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HBO escalou a atriz Naomi Watts, 50, de "King Kong", para ser uma das personagens do spin-off de "Game of Thrones", "A Longa Noite". A nova trama se passará no universo da série criada por David Benioff e D. B. Weiss e tratará de acontecimentos já exibidos aos longos das temporadas de GoT.

Os detalhes sobre a personagem que Watts interpretará ainda estão em sigilo, mas ela deverá viver uma dama carismática da sociedade, que guarda um grande segredo, segundo afirmou a revista norte-americana Variety.

A nova série é um projeto de Jane Goldman com Max Borenstein, Brian Helgeland e Carly Wray. Temas de interesse dos fãs de "Game of Thrones", como os segredos da Casa Stark e a origem dos white walkers, serão abordados na série.

A HBO ainda estuda lançar mais quatro séries que se passarão no universo de Got, mas o escritor da obra, George R.R. Martin, já garantiu que nenhum personagem da série atual estará nas novas produções.